大政治大爆卦-無色覺醒》看破綠營手腳 蔡賴配頭齊腳不齊？ 14:082019/11/12 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜日前評論傳聞中蔡賴搭檔是「武大郎跟潘金蓮蓋棉被，頭齊腳不齊」，讓蔡英文直言此譬喻「低俗」。 而韓國瑜太太李佳芬批評國小性教育不當，遭教育部、閣揆蘇貞昌回擊課本沒有出現「小三教肛交、小六教性高潮」等內容，韓辦解釋，李佳芬指老師在教學內容出現特殊性行為用語，請蘇揆google一下就可看到家長反應 來形容面對記者提問，林除與對方關係交代不清，更不斷跳針：「第一次選舉缺乏經費……」與砲轟韓的狠勁，成強烈對比。 (中時電子報) #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠委質疑瑜當時失業 房貸怎麼還 04:102019/11/08 政治要聞 韓國瑜的這個曝光！網酸：太小了 09:122019/11/08 政治 新聞透視》看齊連戰 挺韓勝選才是王道 04:102019/11/09 政治要聞 韓國瑜越黑越強 網：黑韓時刻還演得下去嗎？ 08:102019/11/09 政治 韓唱《我現在要出征》 他驚藏有對高雄的暗號 08:132019/11/09 政治 總統大選首例！韓國瑜全國競總竟設在這？ 10:082019/11/10 政治 高市競總授證 韓：高雄8席立委全上 將轟動全台 15:362019/11/10 政治 韓國瑜高市競總授證 許崑源：下個月民調贏5％ 16:562019/11/10 政治 韓國瑜提副手 盧秀燕：張善政是加分的人選！ 12:092019/11/11 政治 五顆核彈將引爆？韓國瑜拚勝出得靠... 09:272019/11/12 政治 政治熱門新聞 張善政太太現身！驚人美貌網友暴動 - 政治 才貌雙全！張善政太太驚人背景曝光 - 政治 韓國瑜選情如何？ 黃暐瀚驚人預測 - 政治 吳敦義慘了？周錫瑋被拱接這職位...數千韓粉竟讚爆 - 政治 韓國瑜民調被判死？他點出關鍵出在這！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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