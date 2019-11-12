韓國瑜日前評論傳聞中蔡賴搭檔是「武大郎跟潘金蓮蓋棉被，頭齊腳不齊」，讓蔡英文直言此譬喻「低俗」。

而韓國瑜太太李佳芬批評國小性教育不當，遭教育部、閣揆蘇貞昌回擊課本沒有出現「小三教肛交、小六教性高潮」等內容，韓辦解釋，李佳芬指老師在教學內容出現特殊性行為用語，請蘇揆google一下就可看到家長反應

來形容面對記者提問，林除與對方關係交代不清，更不斷跳針：「第一次選舉缺乏經費……」與砲轟韓的狠勁，成強烈對比。

(中時電子報)