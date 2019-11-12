國內車輛登記數從2016年的645萬輛，至2018年底已增加到662萬輛，增加約16萬輛，交通部調查發現，駕駛人在居家、工作或上學場所附近尋找停車位時間，平均少於10分鐘，但台北市、新北市則分別要花13.7分鐘、10.5分鐘，是停車最麻煩的地區。

交通部公布最新自小客車使用狀況，顯示2018年駕駛人平均年齡48.6歲，比前2次調查略增0.6歲，其中以男性占比67.8％較多；有就業者占81.7％，平均每月個人所得4.4萬元；另有8成5駕駛人兼用其他交通工具，「機車」占7成8最多，其次為「公共運具」有16.6％。

調查顯示，近6成的駕駛人家中有1輛車，另近3成家中有2輛，平均每戶有1.5輛車。87.8％駕駛人家中有機車，當中擁有1輛者占37.6％，擁有2輛以上者占半數，平均每戶擁有1.7輛機車。觀察家中僅有一輛自小客車者，經常使用的駕駛人性別以男性占71.6％較高；主要用途「通勤(學)」占43.9％，其次依序為「探視或接送親人、小孩」、「休閒」及「洽公或業務使用」，分別占20.4％、19.0％及10.4％。

調查發現，駕駛人在居家、工作、上學場所附近找停車位時間，平均少於10分鐘；約1成5至3成民眾，需在居家或工作（學校）地點找停車位，時間超過10分鐘者僅占約2成，平均尋找時間皆在10分鐘內。有14.3％駕駛人需在居家附近找車位，其中約7成5可在10分鐘內找到，平均耗時為8.9分鐘。

就地區來看，需在居家附近找停車位的比率以台北市22.4％最高，平均時間要花13.7分鐘最長，台北市民眾找車位最辛苦，其次是新北市，平均時間為10.5分鐘，雙北並列尋找停車位逾10分鐘的唯二縣市；第三則是高雄市，平均9分鐘，台中市8.8分鐘，台南市7.5分鐘，桃園市6.8分鐘，其他非六都的地區，平均約8.9分鐘。

而在工作或學校附近找車位時間，平均為6.4分鐘，但台北市、新北市8.8分鐘最長。

由於電動車已成趨勢，調查顯示不少民眾願意改用電動車，56.2％駕駛人願意購置或汰換使用純電動車輛，優先考量因素為「健全的充電設施」占89％與「政府提供購車補助」占78.3％。

(中時 )