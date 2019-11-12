網友臉書發文附圖。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

國民黨總統參選人韓國瑜請假拚大選，遭綠營戲稱「落跑市長」，更以欺騙高雄市民、無心市政攻擊。在地居民刊出兩張高雄大崗山下產業道路，直言這條路幾十年來沒人鋪設過，如今卻平到讓人嘖嘖稱讚，痛批：「誰說市長不在市政就停擺？」

網友在臉書社團「韓家軍」發文：「韓市長你也太有心了！高雄大崗山下的產業道路，幾十年來沒人來鋪設過，讓這附近住戶嘖嘖稱讚啊！又平又細緻的路面，回老家看到真的嚇一跳！蛋白區很多地方路面陸續都整新，誰說市長不在市政就停擺？高雄市民有你真的好幸福！」

發文網友附上兩張高雄大崗山下產業道路街景照，新鋪路面極其平整，品質清晰可見。該網友更在文中特別標註「誰說市長沒在做事」、「市政如滾水般正如火如荼的進行中」。

文章一出，迴響熱烈，獲得超過2000個讚、近150則留言與近150次分享。其他網友紛紛回應：「不！這麼讓人羨慕的平坦道路！我正開在台北路上蹂躪避震器ing」、「政府就是要人民安居樂業：路要平、水溝要清、通、路燈要亮，讓老百姓有希望、安全感而已」、「謝謝高雄人把韓市長分享給全國，讓明年全台都有幸福感」、「好棒喔，連台北都羨慕」、「那些要罷免韓市長的議員，請他們若眼瞎就閉嘴請把自己罷免了吧」。

(中時電子報)