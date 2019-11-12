為讓旅館業者掌握國際及國內旅館最新發展趨勢，並思考未來的營運策略，觀光局今（12）日起連續四天於北高兩地，各舉辦1場次「2019臺灣旅館業國際發展趨勢論壇暨工作坊」，高雄場首先登場，上百位旅館業負責人及高階經理人參與，現場反應熱絡。

觀光局說，工作坊邀請國內外相關領域國際大師及業界菁英，就市場趨勢、品牌經營及數位化三大面向，分析臺灣旅館業近10年發展趨勢，探索國際連鎖品牌營運思維，以及因應數位時代來臨，思考調整經營策略與方針。

交通部觀光局以「洞察力-市場趨勢及分析」為題，在台北、高雄分別揭開序幕，並且首度發表「臺灣旅館業市場趨勢分析」調查報告，除針對臺灣近10年國內旅館業成長及分布情形、供給量、國內外連鎖品牌數量等，提供專業分析外，也歸納出旅館業未來經營所要面對的課題與挑戰。翌日工作坊將聚焦「翻轉力-品牌永續及創新」及「影響力-數位旅館經營策略及大數據運用」兩議題，探究打造翻轉力的品牌心法，以及數位化經營和大數據應用的訣竅。

本次觀光局特別邀請歐洲會議內容設計專家Mike Van der Vijver為論壇操刀，成功營造出深度學習的場域，讓現場旅館業高階經理人與國內外專家打破台上、台下的界線，充分雙向交流，共同攜手激盪出嶄新、創意、符合趨勢的營運新思維。

交通部觀光局局長周永暉表示，旅館業品牌建立是各國旅遊重要指標之一，掌握市場即具競爭力；台灣趨勢研究公司總經理彭賢恩也表示，國內旅館業的研究調查顯示，國內旅館業要面對住用率供過於求、價格競爭、縣市差異、人才培育、智慧科技、OTA（Online Travel Agent）合作等7大經營課題與挑戰。

STR調查公司北亞區業務拓展經理楊晚晴呼應表示，截至今年9月為止，全球供過於求的市場如亞洲、澳洲及北美等，訂房收入均呈現下跌趨勢。在人才培育方面，除完整的制度與薪資外，針對Z世代的員工，科技與人力之間的結合與運用是旅館業人資必須掌握的趨勢。

全球知名的海牙酒店管理學院Huub Ruel教授指出，人工智能的應用不僅須符合公司文化，還要循序漸進式進行調整，更重要的是人工智能本身不會為業務績效做出貢獻，反而是要促使員工以更負責任的態度工作，強調科技無法一昧地取代人力。

觀光局表示，北高單場皆為期兩日，各場都將總結出10大旅館業發展趨勢，以及布局未來的5大行動方案，期許與會者從中汲取新知、啟發創意外，更期盼國內旅館業者將活動中所見、所聞、所學，轉化為實質營運的助力與執行力。

(工商 )