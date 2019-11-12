親民黨主席宋楚瑜確定將在參選總統，對於宋的出馬，外界都認為將不利國民黨候選人韓國瑜的選情。對此，資深媒體人陳東豪表示，宋能否影響韓國瑜的選情，要看韓最後得票數能否超過500萬，如果沒有，那宋將可在政壇延續其影響力。

陳東豪在政論節目《關鍵時刻》上表示，宋楚瑜在2016年拿的票數非常漂亮，而這次宋再度出馬參選，若韓國瑜在選戰中採對立打法，最後得票沒有得到500萬，那韓會不會變成2016年的前新北市長朱立倫？若宋最後選票有100萬票，那麼親民黨的立委席次將在立院中扮演關鍵少數。

陳東豪再表示，眼下選情的盤市，是台灣政治史上從來沒發生過的情形，大家怎能想像韓國瑜從四五月的45%支持度，掉到現在約25-26％的支持度，這是未曾發生過的事。且因為選情變了，對手變了，現在宋出來，已成為第三勢力的集結關鍵人物，將成為影響這次選戰的另一變數。

而資深媒體黃暐瀚人也曾分析選情，黃表示，韓國瑜再差，也有500萬基本盤，總統蔡英文再神，也就大約600萬上下，兩人差距100萬，這一來一回5個百分點，就有可能死亡交叉，且2016年，朱立倫雖只剩381萬票，但加上宋楚瑜的156萬票，藍綠其實都有500萬票的「基礎」。

(中時電子報)