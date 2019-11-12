步道師認證課程邀請步道承辦、工程人員參與，學習手作步道的精神及工法運用。（新北市觀光旅遊局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市府去年修復淡蘭古道，更作為手作示範步道，展現友善環境的成果，吸引民眾前往朝聖，新北市府日前首度開辦「步道師」認證課程，邀請步道承辦、工程人員，參與為期3天的室內課程與戶外實作，學習手作步道的精神及工法，培育更多友善修復步道的職人。

千里步道協會2014年進行雙北步道鋪面調查，發現雙北郊山步道除了高度水泥化外，還出現磁磚、地毯、輪胎甚至廢棄電視機等破壞自然環境的廢棄材料，因此開始推廣「步道師」課程，希望以不破壞自然方式的手作步道工法，進行步道維護。

千里步道協會執行長周聖心表示，5年來每年開辦10場各為期3天的步道師課程，邀請民眾參加，希望推廣友善自然的步道工法，同時推動步道師認證機制，培育種子師資，進而帶動社區民眾一起參與。

周聖心說，步道師認證過程嚴謹，需接受94小時的室內外課程及100小時的實習時數，才能成為實習步道師，再隨著實習時間增加及具體成果累積，才能晉升為步道師獲資深步道師，目前協會經過認證的步道師已有25位，另有近30位種子師資。

新北市觀旅局表示，上月首度與千里步道協會合作，邀請步道承辦、工程人員參加步道師課程，由資深步道師帶領為期3天的室內課程與戶外實作，傳授手作步道的精神及工法運用，讓步道舖設、修復相關人員有機會成為未來的步道師，明年也將持續辦理。

周聖心坦言，步道師認證目的並非創立新興職業，而是導入公眾參與，共同維護步道本身的風土個性、歷史氛圍、文化故事，友善自然環境，也期待透過此次的公私協力，未來能有更多步道師認證後的配套措施。

(中時 )