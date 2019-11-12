媒體直擊王菲帶女兒聚餐。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

天后王菲5年前被拍到和謝霆鋒在公寓裡親吻，情纏近20年的兩人「世紀復合」震驚演藝圈，近日有網友爆料，指「廚子男星和天后女歌手分手」，謝霆鋒所屬英皇已否認。最近有媒體拍到王菲深夜出遊，一手勾住女兒李嫣的脖子，母女倆還不時看手機大笑，看來心情未受情變傳聞影響。

王菲和謝霆鋒19年前牽手公開戀情，兩人熱戀時雖曾相約紋情侶紋身，但之後仍黯然分手並各自嫁娶，後來又在2012、2013年相繼婚變，2014年鋒菲復合，2年前名嘴爆料兩人分手，謝霆鋒亮出情侶紋身，間接證明和王菲依舊甜蜜。

最近網上又傳出鋒菲分手，但男方公司已經否認，《搜狐娛樂》最近報導，直擊被傳分手後的王菲出現在街頭，帶著李嫣出外吃飯，王菲還把手勾在李嫣脖子上，兩人看來心情不錯，臉上掛著笑容，對此，網友說：「嫣兒這快有一米七了吧」、「母女兩人都酷酷的」、「太甜了」。

(中時電子報)