立法院國防委員會明天審查採購F-16V戰機的特別預算，國防部於報告中指出，面臨對岸軍事現代化之跳躍式成長，預判在116年我國空軍現有機隊將漸失優勢，雖已發展下一代新式戰機，然緩不濟急，考量高性能戰機獲得期程、銜接時間及投資成本等因素，規劃籌獲F-16V（BLK70）型戰機，彌補空軍戰力間隙。全案付款高峰期在111到114年，每年都要付400多億元。

報告指出，購F-16V購案主要計畫內容：

一、發價書採購項目（計2,467億2,000萬元）：

（一）F-16V（BLK70）型戰機66架、航電系統及發動機等主要裝備與新增功能（如紅外線搜索追蹤系統及第二代數位飛操電腦）等，計需1,693億4,916萬8千元。

（二）支援作戰裝備、模擬機、遙測裝置等，計需9億59萬4千元。

（三）作戰系統整合相關品項，計需7億974萬4千元。

（四）備份件、支援裝備、手工具、試驗裝備等後勤裝備，計需221億8,693萬2千元。

（五）電戰、無線電、敵我識別、鏈路系統等通資電裝備，計需240億466萬5千元。

（六）各項技術支援、訓練及相關服務費用，計需295億6,889萬7千元。

在預期效應上，首先，這型戰機與現役機隊具武器共通性，搭配匿蹤塗料、先進指管及電戰能力，戰術運用更為靈活，可擔負各種任務，快速形成戰力。

二、藉由工業合作機制，優先籌建核心能量，爭取相關零組件產製及關鍵技術移轉，滿足機隊維修需求，降低全壽期作業維持費用，並爭取加入原廠供應鏈，承接亞太地區訂單，帶動國外交修或採購商機，逐步達成設立F-16型戰機「亞太維修中心」之目標。

三、美國基於「臺灣關係法」及「六項保證」，同意供售新式戰機，顯示我國是美國「印太戰略」中重要的安全夥伴。未來在此良好基礎上，持續鞏固雙邊安全夥伴關係，共同維護臺海安全與區域和平穩定。

(中時 )