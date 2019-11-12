Pizza外送可說是最一開始的外送餐服務，隨著近年外送APP不斷推出，陸續開始提供外送Pizza的服務。但有別於Pizza專門店的外送保溫盒，有些外送員就不了解外送Pizza的要領除了保溫外，更是要「固定」。

一名透過外送APP叫Pizza的客戶，因為日前收到的Pizza送到家後，模樣十分「慘烈」，於是他到《靠北ubereats》上抱怨該名外送員，表示「現在外送pizza都這麼狂嗎？」並附上一盒Pizza打開後悽慘狀況，裡面的Pizza像出了車禍一樣，交疊在一起，更有些已不成型，表面的醬汁食材都已沾黏到盒蓋內層，讓畫面變得十分噁心。

這名外送員送的Pizza像出了車禍一樣，交疊在一起，更有些已不成型，表面的醬汁食材都已沾黏到盒蓋內層，讓畫面十分噁心。（摘自靠北ubereats）

網友見到這Pizza的慘狀後，不約而同成為老司機，直說「這位外送員還太嫩了。」表示他一定沒有用保溫袋固定好，不然就是根本未使用正規的大保溫袋，只將Pizza盒放在機車腳踏墊上。「不帶大包的結果」、「這一看就知道塞腳踏墊的」。

看來這名外送員應該是後面還有單在趕，從Pizza的「爛」度，可以想像他當時奔馳的速度。內行的外送族更提供建議，表示若點餐時發現送來的食物已毀損或打翻，可以利用APP回報客服，說明物品毀損，可以申請退款。

(中時電子報)