竹北市「烏魚好食節 」有辦桌的「烏魚美食饗宴」，餐飲業者以竹寶雞和鳥魚等在地食材製作精美豐盛菜餚。（羅浚濱攝）

名廚張秋永（中）現場示範烏魚蛋炒飯，市長何淦銘（左）和市代會主席林啟賢（右）品嘗後讚不絕口。（羅浚濱攝）

「2019竹北市烏魚好食節」16、17日在竹北市文化公園登場，今年增加「烏魚公主好漂亮選拔賽」和「烏魚美食饗宴」，將有滿滿的視聽食饗宴的戶外美食派對，竹北市長何淦銘歡迎各地民眾前來體驗最對味的秋季輕旅行。

何淦銘、縣府農業處副處長傅琦媺等人，12日在文化公園以持槌破冰方式，宣告「烏魚好食節」活動16和17日登場，福樂休閒漁村等業者分別以竹寶雞和烏魚等在地食材做上菜秀，呈現辦桌的「烏魚美食饗宴」的豐盛菜餚。

何淦銘說，辦桌1桌6千元菜色只要3千元，16日25桌和17日20桌上網預訂馬上秒殺，為不讓向隅的老饕失望，17日再增加5桌，讓民眾多角度了解竹北烏魚盛產的美味及特色。

何淦銘並說，今年活動更增加「烏魚公主好漂亮選拔賽」，由伊林娛樂知名模特夏如芝等人擔任評審，名廚張秋永示範料理外，親子們在現場能免費品嘗烏魚美味料理，更有2場趣味比賽。張秋永現場示範烏魚蛋炒飯，何淦銘和市代會主席林啟賢品嘗後都讚不絕口。

這2天活動都在下午3時開始，並有適合親子的「漁木拓手作DIY」、「竹簍手作DIY」及「VR虛擬實境體驗」活動。2天晚上6點音樂晚會有多位知名歌手輪番演唱，讓前來的民眾享受美味好玩的烏魚好食節。

(中時 )