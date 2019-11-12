九渠溝滯洪池解決台中新社水患，也兼具灌溉功能，上池可蓄存白冷圳餘水2.5萬噸，未來可在枯水期灌溉1270公頃農地。（王文吉攝）

前瞻計畫「九渠溝滯洪池」日前完工，解決台中新社水患，也兼具灌溉功能。立委江啟臣邀集相關單位會勘導水管路工程，引水大坑部分預計年底完成，至於崑山、水井地勢較高，將設置加壓站，預計分2年3期施工，總經費4.62億元，乾旱枯水期可灌溉1270公頃農地。

江啟臣邀集農委會、國防部及經濟部等考察白冷圳引水工程。台中市水利局官員簡報指出，九渠溝滯洪池上池可蓄存白冷圳餘水2.5萬噸，年底完成輸水大坑溪，至於崑山、水井，初步規劃於中興嶺的1公頃國有地，設置加壓站，並建置加壓、重力輸水管線及調蓄池等。

江啟臣表示，新社區水井、崑山，石岡區頭坪、二坪及豐原東陽等地區缺乏水源，目前多靠雨水、鑿井及抽取溪水等灌溉。白冷圳引水計畫原為台中市政府水利局提出，經他爭取，農委會允諾負擔規劃及建設經費，期望能在明年3月進行整體規劃作業的招標發包。

新社區崑山水井及石岡區頭坪等地導水管路工程，總經費4.62億元，台中市水利局考量用地取得與後續維護管理，透過江啟臣爭取農委會負擔規劃及建設經費，預計明年3月招標，分2年3期施做，枯水期可灌溉1270公頃農地。

(中時 )