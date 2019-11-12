南安國小學童到古寶無患子生技公司進行戶外教學，認識在地特色無患子產業、了解傳統農村的生活。（古寶無患子提供／劉秀芬台南傳真）

南安國小學童到古寶無患子生技公司進行戶外教學，認識在地特色無患子產業、了解傳統農村的生活。（古寶無患子提供／劉秀芬台南傳真）

南安國小學童到古寶無患子生技公司進行戶外教學，認識在地特色無患子產業。（古寶無患子提供／劉秀芬台南傳真）

南安國小學童到古寶無患子生技公司進行戶外教學，體驗用無患子殼在洗衣板上搓泡泡洗衣服。（古寶無患子提供／劉秀芬台南傳真）

南安國小學童到古寶無患子生技公司進行戶外教學，體驗用無患子殼在洗衣板上搓泡泡洗衣服。（古寶無患子提供／劉秀芬台南傳真）

位於台南市安定區的南安國小，校園旁就是古寶無患子生技公司，校方與生技公司交流十多年，更發展出無患子特色課程，12日上午2年級學生到古寶無患子公司戶外教學，體驗無患子帶來的神奇清潔效果，對無患子殼做成的串珠、包包等手工藝品也愛不釋手。

南安國小2年級90位學生，12日上午在校長曹麗優與老師帶領下，以踏青的方式，步行到與學校僅有一牆之隔的古寶無患子公司，進行認識在地特色產業的戶外教學課程，同時讓學生了解傳統農村的生活農耕情形，一群人浩浩蕩蕩的走到公司內，受到負責人王高榮熱烈的歡迎。

一開始先由王高榮向學生解說無患子的發展歷史與相關情況，更讓學生欣賞用無患子殼做成的串珠、涼墊等手工藝品，也讓學生觀賞農村的古農具。

安南國小10年前就從無患子公司移植無患子樹，平常就會教學生認識無患子，為了讓學生更深入的探索在地無患子產業，特別安排這場戶外教學。

雖然學生大都看過無患子樹，但親自體驗到廣場體驗曬無患子，用無患子殼在洗衣板上搓泡泡洗衣服，還是頭一遭，大家坐在大水桶旁手忙腳亂搓泡泡，玩得興高采烈。

除了體驗搓泡泡，無患子生技公司的古農具展示及古農村童玩體驗，大夥玩起古早的推鈴鐺，比賽誰推得快，鐵罐叮叮噹噹的聲音與歡笑聲不絕於耳，小朋友說戶外教學不但學到知識，而且有趣又好玩。

(中時 )