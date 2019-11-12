陳姓女子與所生2名雙胞胎男嬰遭棉被裹屍3死。（資料照片／陳淑芬台中傳真）

中市發生駭人聽聞的母子棉被裹屍3死命案，陳姓男子勒死陳姓女友，並將兩人所生雙胞胎男嬰塞洗衣機悶死，台中檢方12日會同法醫解剖，初步發現陳女咽喉部遭重掐斷裂，3死者口鼻、臉部均異常出血；且洗衣機內採到男嬰DNA，經鑑定為陳男所生，陳男供詞並無重大不符，並採死者胃容物、尿液及血液等送驗，確切死因仍待檢驗報告出爐。

台中市光復路1處出租套房日前傳出異味，鄰居於7日報警，警方到場赫然發現29歲陳女與所生未滿1歲的雙胞胎男嬰3名母子遭棉被裹屍，且已出現屍斑及惡臭。檢警調閱大樓監視器，發現陳女的同居陳姓男友涉有重嫌，8日在彰化逮捕陳男，他坦承殺害女友及親生雙胞胎男嬰。

陳男到案後，供稱他今年7月失業，在家照顧孩子，女友從事傳播妹工作，與男客往來密切，他心生醋意，且家事繁重，兩人發生爭吵，他情緒失控掐死陳女後，覺得雙胞胎男嬰沒有媽媽很可憐，而他又無力照顧，才把雙胞胎男嬰放進洗衣機，再塞入棉被悶死。

檢警追查、釐清案情，台中地檢署檢察官陳隆翔會同法務部法醫研究所兼任研究員蕭開平，12日到台中市進行解剖，陳女家屬戴著口罩現身，悲痛不發一語，閃躲媒體採訪。

據了解，檢警相驗時即發現3名死者的口鼻、臉部均異常出血，經初步解剖發現，陳女咽喉部有遭重掐斷裂跡象，且在洗衣機內部有採集到男嬰的DNA樣本，且經比對，雙胞胎男嬰確實是陳男所親生，初步與陳男供詞並無重大不符，全案檢方正深入追查中。

(中時 )