淡江大橋預計2024年完工，圖為完工示意圖。（交通部公路總局西濱北工程處提供／譚宇哲新北傳真）

上月宜蘭蘇澳大橋倒塌造成6死10傷，讓國內各地橋梁安全備受檢視，淡江大橋正施作主橋段工程，交通部公路總局西濱北工程處設計科長李正道表示，淡江大橋鋼筋混凝土、結構鋼材及鋼索均採用防蝕材料，並採多重保護系統，確保120年耐久性年限，完工後也將建置24小時即時監測系統，執行橋梁檢測、搶修及養護。

淡江大橋橋長920公尺、主跨距450公尺、塔高達211公尺，是目前世界上主跨距最長的單塔不對稱斜張橋，同時是已故知名英國籍建築師札哈·哈蒂（Zaha Mohammad Hadid）設計遺作，預計2024年完工，完工後可縮短淡水與八里間路程約15公里，尖峰時段可節省約25分鐘車程。

李正道表示，淡江大橋屬跨度長、橋型特殊的鋼構橋梁，主橋段工程特別針對鋼索進行重點檢測，不僅橋面及橋塔錨錠端要逐條檢視鋼索是否鏽蝕、鬆脫，鋼索上的索力計持續監測索力變化，也可逐條更換鋼索，而不會嚴重減少結構承載力，有利後續維修。

此外，淡江大橋施工階段將研訂監測系統警戒值及管理值，未來通車後，當淡江大橋監測數據超過系統設定的警戒值及管理值時，監測系統將以燈號顯示告知監控人員，即時進行管制措施，提高系統管理效率及安全，因應緊急狀況。

(中時 )