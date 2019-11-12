夏克立、夏天父女與作家蔡詩萍12日出席致禮學苑開幕記者會，夏克立笑稱9歲的女兒夏天早上還在生氣，因為前晚夢見爸爸比較喜歡另外一個小男生，主持人曲艾玲妙回，「弟弟要來嗎？得趕快回去問問嘉千姊（黃嘉千）是否有好消息。」蔡詩萍則為夏克立打預防針，「女兒大了，爸爸的重要性會被其他小男生取代。」

夏克立（右起）、夏天父女與蔡詩萍開心合照。（羅永銘攝）

談到對女兒的教育，夏克立表示：「我不擔心女兒遇到困難，如果太保護，小孩長大世界會很小，這時候學校教育就很重要。」他自己小時候成績不好，但長大後因為興趣，在演戲等方面都有出色表現，所以他不會一味強求小孩成績，「女兒有學鋼琴，嘉千這方面比較嚴厲，結果女兒自己可以選擇後，她就不學了，就算彈得不錯，蠻可惜。」他透露夏天小時候做錯事會讓她罰站，但最近跟老婆討論，覺得女兒快10歲似乎不再適合這方式，「現在是罪惡感，跟她說這樣做我會很難過。」

夏克立近期在加拿大籌備電影，女兒長大後計畫到加拿大、歐洲或美國大學求學，問到若小孩出國念書，黃嘉千是否「跟隨」，他笑答：「應該會，嘉千不能長期沒有小孩。」而蔡詩萍近日出版新書《紅樓心機：我的騷動，渴望你懂》，除了作家身分，他也是國三女孩的爸爸，談到父女相處，他巧妙以《西遊記》比喻，「每個孩子都像孫悟空，爸爸就是唐三藏。」

(中時 )