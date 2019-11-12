(15:26 更新) 立冬剛過幾天，又有熱帶性低氣壓蠢動，今已有一成颱，未來另有一個也將生成！象局最新消息，原位於威克島西南方海面的熱帶性低氣壓於今(12)日14時發展為輕度颱風，編號第25號，預測朝西北西前進，對台灣地區無影響。台灣颱風論壇則分析，當菲律賓熱低壓進入南海，周日至下周二要特別留意外圍水氣飄向台灣，可能帶來降雨。

象局最新消息，原位於威克島西南方海面的熱帶性低氣壓於今(12)日14時發展為輕度颱風，編號第25號，預測朝西北西前進，對台灣地區無影響。

台灣颱風論壇｜天氣特急指出，菲律賓東方目前有一個熱帶擾動91Ｗ正在發展，未來4天逐漸整合，甚至可能成為颱風，在副熱帶高壓推送下，周日(17)就會抵達菲律賓呂宋島。以目前資料研判，91Ｗ對台灣不會有直接影響，但當他通過菲律賓，進入南海之後，要特別留意外圍水氣可能飄向台灣，到時候將會帶來些許降雨，時間點將落在周日(17)～下周二(20)。

氣象專家吳德榮稍早在專欄「三立準氣象·老大洩天機」表示，中央氣象局今晨2時「路徑潛勢於測圖」及最新歐洲模式模擬顯示，關島東方海面的「熱帶低壓」向西北西進行，將先發展成颱風，並在關島北方海面進入西風帶，向東北東迴轉遠離。菲律賓東方海面的「熱帶低壓」偏西進行，發展則較緩慢；由於大氣型態已不利於其靠近東亞大陸，亦無侵襲台灣的機率。兩者今明兩天即有機率發展成颱風，但確切於何時？則需持續觀察。

氣象達人彭啟明也指出，目前在關島東方海面，以及在菲律賓東方海面各有一熱帶性低氣壓，很有機會先後在這一兩天內發展成颱風，這將是25及26號颱風，名稱按照排序將是風神與海鷗颱風。

彭啟明說，如果這兩個熱低發展成為颱風，都不會直接影響台灣，但菲律賓東方海面則距離菲律賓較近，對當地有些影響，也要觀察是否外圍水氣會上來接近台灣與否。

(中時電子報)