金門航空站舉辦飛安寫生及壁報比賽，今天頒獎表揚優勝同學。（李金生攝）

得獎的小朋友開心找尋自己的作品。（李金生攝）

百餘位國中、小學生用彩筆揮灑創意，優勝作品在通關安檢線展出。（李金生攝）

國中組的飛安壁報作品，構圖和用色均十分搶眼。（李金生攝）

金門航空站主任洪念慈（中）頒發感謝狀給協辦的航警所、航空公司和贊助廠商。（李金生攝）

金門航空站舉辦飛安寫生及壁報比賽，百餘位國中、小學生用彩筆揮灑創意，優勝作品在通關安檢線展出，與旅客分享「飛行安全、人人有責」的正確觀念。主任洪念慈今（12）日頒獎表揚，並由航站人員帶領大家遊機場，來一場有趣的校外教學。

金門民航站扎根飛安觀念，針對交通部民航局〈飛安宣導周〉的8大主題，包括「機場四周禁止施放有礙飛安物體」、「飛機上限制使用行動電話及相關電子產品」、「禁止攜帶上機及必須託運之危險物品」、「請勿傳遞危害飛航安全的不實訊息」、「機場四周禁止飼養飛鴿」、「機場四周燈光照射角度限制」、「空側地面作業安全」、「空側安全危害通報」等舉辦繪畫宣導比賽，共有來自全縣13所國小98位學童參加寫生比賽，另有3所國中提交作品參加壁報競賽。

該站今天頒獎表揚各類組優勝同學，並特別安排同學「遊」機場，由航站人員帶領大家體驗通關、安檢及參觀航空消防救災設施外，還安排飛安有獎問題，小朋友收穫滿滿，十分開心！

(中時 )