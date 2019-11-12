住飯店若不注意細節可能被加收高額費用。近日有網紅分享自己去旅行，退房時竟被加收台幣約1萬1千元的費用，只因他移動了小冰箱內的東西。雖然申訴後，拿回來大部分的錢，卻仍被收取近台幣3千5百元的設備費與置物費，讓他呼籲住房前要好好看清楚規則，否則真的會花一大筆冤枉錢！

近日，網紅HowHow在Youtube上傳了影片表示，自己到拉斯維加斯旅行，住了3天的飯店要退房時，竟被加收一筆344.7美金（約新台幣1萬1）的費用。經了解後，發現這筆費用是來自於迷你吧（Mini Bar）的消費。原來冰箱內設有感應裝置，而HowHow為了把自己的東西放入冰箱，所以每晚都將冰箱清空，隔天再悉數放回。結果這個小動作，讓他在退房時，慘被加收巨額費用。讓他冤枉的直喊，我連一罐可樂都沒喝。

只是把迷你吧（Mini Bar）的東西拿出來又放回去，竟被多收約台幣1萬1千元。（圖／翻攝自Youtube）

由於自己完全沒有使用迷你吧（Mini Bar）內的任何東西，所以HowHow向飯店申訴，希望能拿回所有被加收的費用。而飯店最後將大部分的錢都退還給他，卻仍向他收取2筆費用，分別是一晚45美金的「設備使用費」和25美金的「置物費」，這樣加起來竟然就被收了約台幣3千5百元。讓HowHow忿忿不平的喊，明明游泳池和健身房這些設備根本沒去用，竟然還要收錢。

最後HowHow也呼籲民眾訂房前要注意細節，免得退房時，跟他一樣被加收費用，多花了一筆冤枉錢。

大家住飯店沒事不要亂碰冰箱，很可怕。很貴O__Q

(中時電子報)