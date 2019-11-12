年初才剛和男友分手的黃瀞瑩，遭週刊直擊，自本月7日起，學姐和電視台劉姓男記者連3天約會，男方夜宿黃瀞瑩香閨，還開車共遊宜蘭病住進海邊民宿過夜，白天也在大街上十指緊扣、甚至激吻。學姐今天臨時請假，但是私下對同事表示外界在不了解他們兩人的感情下，將她形容成小三、姦情等形容詞讓她相當受傷，希望大家不樣妄加揣測，否則會考慮對不實報導的媒體提告。

根據《鏡週刊》報導，劉姓男記者身材高大，被《鏡週刊》形容為花美男，也是主跑北市府新聞的記者；但該刊卻也報導，有知情人士透露，劉男有位前女友、是另家電視台女記者，今年9月劉還帶這位前女友出席聚會，10月卻傳出劉與學姐熱戀，且劉男仍繼續與前女友同居，「劈腿的行徑令人看不下去！」。而劉男的前女友也被直擊，今年10月31日夜間喝醉回家，隔日一早還去採訪「情敵」黃瀞瑩。

北市府同事透露，黃瀞瑩過去對於感情態度專一，但去年開始因為工作忙碌，加上經常受到外界高度檢視，因此也將心力全部放在工作上，鮮少有時間談戀愛，這位同事也強調，兩人在這段感情中，並無媒體報導所謂「姦情、被抓包、淪為小三」等事，兩人一直相當低調，感情的事情也只有當事人最清楚，且兩人都不願感情私事淪為被外界操作的工具，若有媒體報導內容與事實不符、「腦補」過頭，亦不排除採取法律行動。

(中時電子報)