國外鯊魚襲擊事件頻傳，造成世人恐慌，現在有專家指出，這些意外發生無法完全歸咎於鯊魚兇猛的本性，而是由於人類無知的行為所引起。Discovery《鯊魚週》中，專家們將冒著被吞噬的危險，展開一系列史無前例的鯊魚極端實驗，帶領大家利用最專業的鯊魚科技進入深海，找尋全球最巨大的大白鯊以及史前巨齒鯊的蹤跡。實驗中團隊將自己當作誘餌，沒想到鯊魚竟對人血無感？Discovery頻道《鯊魚週》將於11月16日起每週六晚間8點，帶給觀眾最鯊的體驗！

Discovery《鯊魚週》帶觀眾體驗史上最極端危險鯊魚實驗、追蹤傳奇巨鯊。（Discovery頻道 提供）

這次，專家團隊將前進最惡名昭彰、鯊魚攻擊事件頻繁、鯊魚密度居冠的加勒比海，把自己當成誘餌，進行一系列史上最極端、最危險的真人實驗，鯊魚專家保羅迪蓋德貼身打開血炸彈引誘鯊魚，出乎意料的是，鯊魚竟對人血毫無興趣，顛覆了長久以來電影中鯊魚嗜人血的刻板錯誤印象，而當大片魚血沿著突然改變的海流漂向保羅，引來大群亢奮發狂的鯊魚包圍，讓他意外陷入生死一瞬間，又該如何逃生？

專家模擬鯊魚傷害事件情境 靜止槳板竟引起鯊魚好奇並衝撞。（Discovery頻道 提供）

許多水上愛好者從事划槳板活動時也傳出許多被鯊魚攻擊，為一探究竟，專家團隊派出新加入團隊的鯊魚專家潔敏馬特內利模擬當時情境，發現靜止不動的槳板，即使在沒有划動的情況下，仍會製造出微小的水花，對鯊魚來說，水面上任何濺起的水花都代表著可能有受傷的動物落海，水花出現宛如鯊魚的晚餐鈴。不過專家指出，其實要變成鯊魚食物的機會很低，受傷案例會變多，是因為越來越多人到水裡活動。但若真的不幸遇到鯊魚攻擊時應該怎麼做？專家提出了五個「不」鯊魚防身術：不逃跑、不打水花、不用手阻擋、不觸碰鯊魚口鼻、不用閃光，並將在影片中將揭曉正確逃生法則。

尋找史上巨鯊「深藍」 驚見大白鯊吃了大白鯊。（Discovery頻道 提供）

21世紀最巨大、最著名的大白鯊「深藍」，是人類紀錄中最大的大白鯊，「深藍」身長超過6公尺、深寬將近3公尺，是一般大白鯊的1.5倍大。這次，鯊魚專家布蘭登麥可米蘭(Brandon McMillan)將帶領一群鯊魚研究學者前往瓜達魯普島尋找牠的身影。在找尋「深藍」的過程中，團隊意外撞見了罕見的同類相殘景象，五尺長的巨大母鯊正在掠食小鯊。專家表示，科學家們堅信在子宮裡的大白鯊為順利出生，會產生同類相食、吃掉自己手足的行為，但大白鯊成年後是否會互相補食則有待商榷。

11月16日起每週六晚間8點 跟著專家體驗史上最危險鯊魚實驗。（Discovery頻道 提供）

尋找世界上最大的大白鯊-《鯊魚週2019》超級大白鯊傳奇。（影音由Discovery頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)