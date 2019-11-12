台中市政府環保局即日起祭出20萬高額獎金，向全市高中職及大專院校學生徵求移動汙染減量政策與行銷企畫。環保局表示，競賽分為減量政策與推廣行銷兩大組別，歡迎學生腦力激盪，將企劃融入在地環境、區域產業、科技發展及國際趨勢等特色，藉由創新手法，揪全民抗空汙。

環保局指出，為改善汽機車廢氣排放，環保局攔檢稽查與獎勵補助雙管齊下，加強汰換老舊二行程機車。今年截至9月底，已汰除二行程機車1萬5366輛，讓全市二行程機車降至僅剩餘7萬6603輛，淘汰率六都第一。

為鼓勵青年學子共同發想空汙減量措施，加以推廣行銷環保局舉辦「移動汙染源空汙減量政策與推廣行銷創意發想競賽」，主題涵蓋提升電動汽機車使用率、提升公共運輸使用率、推廣市府、民間及企業共乘、加強空汙季移動汙染源管制、研擬柴油車管制措施、行人徒步區場域規劃等議題。

環保局歡迎青年學子腦力激盪，將提案企劃融入在地環境、區域產業、科技發展及國際趨勢等特色，讓文案作品落實在地需求。報名時間自即日起至12月6日17時止，並於明年2月15日決選出優秀提案，作為未來施政規畫及宣導參考。

(中時 )