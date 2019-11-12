近日網紅米砂承認自己為孫安佐墮胎，事件鬧得沸沸揚揚，但有網友就發現，孫安佐今年4月曾經和統神張嘉航合體，當時對方就給孫安佐一個忠告「記得帶套」，雖然看似突兀的一句話，但對比現在的墮胎風波，讓網友們不禁讚嘆，「統神是先知」。

網友在PTT八卦版上PO文，他翻出了統神在4月PO出的影片，當時孫安佐和「張家兄弟」合體，雙方互相製作台、美料理給對方品嚐，而影片接近尾聲時，統神詢問了孫安佐平時都在做什麼，孫安佐回應，「拍片、看動漫、傳一堆訊息跟別人聊天」，統神卻突然在此時給了一個忠告，「記得戴套」，雖然當下孫安佐還一臉茫然地說，「蛤」，但對比現今孫安佐身陷的墮胎風波，十分諷刺。

PO文一出，底下網友紛紛驚呼，「真的神預言」、「不聽老人言」、「當初看這段很尷尬，沒想到是先知」、「太神啦，一眼看穿安左在搞什麼鬼」、「先知航」。

(中時電子報)