網路流傳各種離譜性別平等教育的假消息，造成家長恐慌，連韓國瑜夫人李佳芬都「踩到地雷」，在出席活動時脫口而出國小3年級教肛教、6年級教「性高潮」，引發輿論譁然，教育部更緊急開記者會澄清，現有教科書絕無這些內容。律師林智群表示，「學校教肛交」等相關謠言，最早出自於護家盟。

李佳芬昨（11日）午出席韓國瑜屏東縣婦女後援會成立的活動，致詞時提到「有朋友傳東西給我，看到一個媽媽站出來，她的孩子是小學高年級，看到那個媽媽聲嘶力竭說，本來想戴口罩但為了孩子要勇敢站出來」。

接著李佳芬更說「不應該出現我的孩子這樣的教育，為什麼小學六年級教我的孩子如何了解性高潮，小學三年級的孩子老師教他們如何肛交」。教育部聞訊後緊急召開記者會，將50多本中小學教科書攤出來，表示現行教科書絕無網路流傳的這些內容，呼籲停止造謠抹黑。

律師林智群在臉書發文表示，他發現「學校教肛交」這種謠言，一開始是護家盟講的。護家盟反對同性婚姻合法化，對外宣揚「同婚合法化，學校教肛交恐有法律依據」。

林智群指出，「學校教肛交」根本就是護家盟自己想出來的，更痛批「你們思想真髒！」，把沒發生過的事情、甚至是自己性幻想的內容，栽贓到別人身上，這樣教小孩，他沒辦法接受！

網友也紛紛回應「最新發現一種疾病 學名叫道聽途說 傳染方式是人傳人」、「可怕的是還很多人相信這種假消息」、「現在孩子比以前早熟，如果六年級教性教育也很合理」。

(中時電子報)