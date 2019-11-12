張琦雅簡介。（圖／翻攝自「中國文化大學國際企業管理學系」網頁）

國民黨總統參選人韓國瑜，昨日（11）公布副手就是行政院前院長張善政，張善政妻子張琦雅也成各界焦點。曾於5月露面的張琦雅，擁有台北大學商學院企業管理研究所博士，現為中國文化大學國際企業管理學系專任助理教授。張琦雅不僅曾任教多校，也曾任電腦銷售工程師、雜誌社資深編輯、英文秘書，更當過國際會議口譯員，專業領域橫跨文教與商業。

有人翻出今年5月張善政《做事的人：張善政的斜槓探索人生》新書發表會，當時神秘嘉賓就是張琦雅！張琦雅凍齡的美貌、高雅的氣質、卓越的談吐與機智的應對，在當時就讓現場觀眾為之傾心、迴響熱烈。

據中國文化大學國際企業管理學系官方網頁介紹，張琦雅擁有台北大學商學院企業管理研究所博士，過去曾任中佳電腦銷售工程師、牛頓雜誌社資深編輯、外貿協會產品設計處英文秘書，也當過國際會議同步、逐步口譯員；在淡江大學、靜宜大學擔任過助理教授，現為中國文化大學國際企業管理學系專任助理教授，亦曾任中國文化大學教育推廣部中／英同步口譯專訓班主任。

中國文化大學官網列出張琦雅的研究領域為：服務行銷、組織行為及理論－組織文化／企業文化、商管類－個案研究。可見張琦雅專業領域橫跨文教與商業管理，精湛的外語能力更是其來有自，經歷也可見基層耕耘的足跡。

(中時電子報)