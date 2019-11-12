一名男子使用情趣用品後拔不下來，下體腫脹三天差點壞死。(示意圖/達志影像)

情趣用品嗨過頭，小心樂極生悲！一名男子用鋼環套住下體，沒想到竟拿不下來，忍了三天後不得已求診，醫師一看直搖頭，由於無法用醫療設備將它取下，最後雙手一攤說：「叫消防員來剪斷！」

高雄這名50歲男子異想天開，用內徑4.5公分、厚度約1.5公分的情趣環自慰，不料鋼環拿不下來，結果下體腫脹到雙手都握不住，他強忍三天後求診。《ETtoday新聞雲》報導，高醫泌尿部醫師周以和表示，詢問男子才知道，原來男子是想透過情趣套環增加硬度，結果套得太深，拔不下來，陰莖與陰囊因血流受阻嚴重腫脹，導致「卡彈」，甚至無法排尿。

院方接連使用泌尿科器械及骨科鋼剪，都無法將鋼環取下，而且男子抵達急診時，生殖器已有壞死跡象，最後只好請消防局人員拿電鋸鋸斷鋼環，花了15分鐘讓男子得以「解套」，陰莖及陰囊才慢慢消腫。醫師提醒，情趣環使用不當，可能造成生殖器缺血、壞死，千萬不能大意，若有性功能障礙，最好還是尋求專業醫師診治。

(中時電子報)