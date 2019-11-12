雪霸國家公園管理處，明年1月3日起施行雪季服務期，呼籲山友，雪季期間應做好相對應的登山計畫與雪地裝備。（雪霸處提供／巫靜婷苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處，明年1月3日起施行雪季服務期，配合行政院山林開放政策，以「服務與開放」精神取代「管制」，包含雪季聖稜線開放申請、山友自我檢視雪攀資格、圈谷特定地點，供雪攀訓練隊伍紮營等，雪霸處呼籲山友，雪季期間應做好相對應的登山計畫與雪地裝備。

雪霸處配合山林開放政策，維護園區高山生態系，自明年1月3日起至3月31日進行雪季服務，入園申請規定分為「一般申請案」及「雪地訓練案」，為兼顧登山安全與生態保護，12日列出5項入園規定重點說明。

雪霸處指出，雪季聖稜線開放申請，山友需檢附登山安全管理評估表以供備查；一般申請案人數為1至6人（含領隊），其中申請聖稜線的山友，建議應達3人以上，領隊應自我檢視雪地訓練經驗、攀登嚮導證書等資格；圈谷降雪量達30公分以上，試辦開放圈谷特定地點，供雪地訓練隊伍紮營，需完全落實「無痕山林」精神。

登山隊伍應隨時留意雪霸處發布的山區現況訊息，並配合人員必要指導，且應自主審視雪攀裝備的正確使用方式，注意山區積雪結冰路段與困難地形。雪霸處表示，熱門登山路線的登山口與山莊，將安排雪季指導員協助山友使用雪攀裝備，並提供雪季登山相關諮詢服務，維護山友登山安全。

雪霸處呼籲，雪季登山前，應審慎評估天氣狀況及做好充分準備，若經驗或裝備不足，切勿強行通過積雪結冰路段，登山者需為自己的行為負責任，務必「為了下山而上山」。

(中時 )