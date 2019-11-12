崔常務（金慧利飾）一心想拆散兒子與女友。（圖／中天提供）

《讓開吧命運》 崔常務這次又要用什麼卑劣的手段拆散時宇和珍雅呢？

韓劇《讓開吧，命運》劇情進入新一波高潮，服裝公司繼承人崔時宇（康太成飾）和窮苦設計師鄭珍雅（陳藝瑟飾）兩人愛得火熱，時宇的媽媽崔常務（金慧利飾）看在眼裡、急在心裡，一心想拆散兩人的她，這次又會使出什麼卑鄙的手段？

崔常務一心想找個門當戶對、有錢有勢有背景的媳婦，認定只有這樣的女孩對時宇爭奪繼承權才有幫助，她認為愛情就像是垃圾食物，會使人好奇但對身體沒有幫助，出身貧寒的珍雅對於時宇來說，就如同垃圾食物般的存在，玩完後終會被丟棄。然而兩人的感情卻不斷升溫，時宇甚至為了珍雅，在與商業聯姻對象婚禮的前一刻急踩煞車，讓崔常務更鐵了心要拆散兩人。

本週崔常務將對珍雅下達最後通牒，帶著一瓶安眠藥來到珍雅家中，威脅珍雅若不從時宇的生命中消失，就在她家吞安眠藥自殺。面對崔常務的脅迫，肚子裡已懷有時宇孩子的珍雅不得不離開，只在桌上留下一支驗孕棒及一封信給時宇，告訴他自己已將孩子拿掉，兩人就此分開。珍雅和時宇兩人的苦情虐戀將會如何發展下去？本週播出內容精彩可期，敬請鎖定中天娛樂台，每週一至週五晚間8點《讓開吧，命運》。

(中時電子報)