波士頓大學的一項新研究表明，你每晚在睡覺時，大腦中會發生一些驚人的事情。睡眠可以幫助「洗腦」，以清除大腦中的毒素。

當人睡著進入非快速動眼期的深度睡眠階段，腦神經元會停止放電，血液將從您的頭部流出。然後，稱為腦脊液（CSF）的水狀液體會流入，以有節奏的脈動波沖洗您的大腦。

2013年一項重要的研究表明，當囓齒動物睡覺時，可清除阿爾茨海默氏病的毒素如β澱粉蛋白質。

研究團隊招募受試者都在23至33歲之間，受試者躺在核磁共振成像（MRI）的機器中入睡，並觀察受試者大腦的血氧水平，以及流入和流出大腦的腦脊髓液量。

研究表明睡眠不僅僅是放鬆而已，睡眠實際上是一個非常獨特的功能。當我們醒著時，神經元並不會同時關閉。因此，腦部血液水平的下降不足以使大量的腦脊液在腦部循環，並清除所有積聚的代謝副產物，例如β澱粉蛋白質。

(中時電子報)