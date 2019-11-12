新北市淡水區民權路一間網路直播工作室今年8月26日遭人開槍，檢警調查後，鎖定男子馮祥熙、鄭嘉漢，馮因積欠20萬元屢遭追討，心生不滿找鄭男騎車，他坐在後座持槍朝鐵捲門、門口的豪華休旅車連開7槍，犯案後還繞回來觀看，檢方認定被害人等4人都在屋內，開槍極可能會鬧出人命，依殺人未遂、為反槍砲彈藥刀械管制條例提起公訴。

檢警調查26歲馮姓男子與被害黃男熟識，雙方有20萬元債務糾紛，馮卻屢遭催討，但他自認兩人好交情，黃卻因開直播站不顧情誼，向他催討債務，憤而找鄭男騎機車載他前往直播站，8月26日凌晨1點53分，朝鐵捲門連開7槍，子彈分別打中鐵捲門和停放在門口，也是黃的豪華休旅車。

起訴指出，馮等2人犯案後，1點58分又返回工作室查看，但裡面沒有動靜，兩人才騎車逃逸，直到警方循線逮捕2人，並起出犯案的改造手槍和子彈。

馮等人供稱，門口看到黃的座車停在門口，心想黃可能在屋內，開槍是為了恐嚇示威，嚇唬，並沒有殺人的想法，但檢察官認定仍有殺人的不確定故意，依殺人未遂罪提起公訴。

(中時 )