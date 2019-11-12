阿雅主持《奇遇人生2》，同時也是該節目出品人之一，網友發現2季節目下來，41歲的阿雅竟比21歲阿雅還美，當年那位唱著「紅豆、大紅豆、芋頭」剉冰進行曲的阿雅，蛻變成為知性主持人，讓馮紹峰、Angelababy、劉雯及周迅等藝人卸下心防吐心聲，粉絲盛讚，「當阿雅對著任何人說話時，從內而外散發出的真誠簡直要溢出來。」

阿雅花十年圓夢。（WeTV提供）

小S曾在節目《我們是真正朋友》對阿雅傾訴心聲，「我心裡真的很為妳自豪，因為妳很快的找到自己最舒服的位置，並且一步一腳印地實現了妳的夢想，而我只是在重複。」當時阿雅回應，「2008年我在妳的節目透露想當製作人，這條路我走了10年才圓夢。」她認為自己的圓夢速度不算快，卻也先後製作《奇遇人生》2季。

阿雅在本集節目前往貴州探訪在山區的貧困孩童，看到孩子們生活如此艱難，甚至聽聞孩童出生4個月媽媽過世，她眼淚止不住滑落，忍不住詢問孩子，「想過走出這座大山嗎？」孩子天真回答：「想過念書上大學，找一個能陪伴家人的工作。」讓阿雅會心一笑。近期，她透過直播與網友分享節目錄製點滴，沒想到直播進行一半，聽到女兒的呼喚，竟對網友說：「女兒在叫我，我先離開一下。」留下盯著螢幕的網友直呼，「阿雅母愛爆屏。」

(中時 )