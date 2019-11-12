台北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩今年5月才結束上一段戀情，又經歷性騷擾事件，然今被爆桃花開，跟主跑柯市府新聞的劉姓男記者戀愛ing，被拍到赴宜蘭投宿海景民宿還當街激吻，然甜蜜新戀情卻沾上污點，男方被爆跟學姊交往中，卻與記者前女友仍同居，疑似劈腿，學姊因此陷入三角戀疑雲。

「學姊」黃靜瑩今年5月在直播中自爆不敵遠距離戀愛，跟日籍男友和平分手，今被《鏡週刊》爆出日前已結新歡，男方是記者，不僅夜奔黃瀞瑩香閨夜宿，還去宜蘭頭城浪漫小旅行，應是甜蜜熱戀的關係，然卻有知情人士爆料男記者與同行前女友關係曖昧不明，9月時還以情侶身分出席聚會，10月傳跟學姊熱戀，交往後卻仍與前女友同居，疑似劈腿，讓黃瀞瑩淪為小三，事後爆出黃瀞瑩不滿外界在不了解兩人的狀態下，感情遭以「姦情、被抓包、小三」等汙名化形容之，兩人相當低調也不想感情事被操作，若媒體過分「腦補」不排除採取法律行動。

事實上「學姊」黃瀞瑩今年5月直播時，除了公開跟日籍男友和平分手外，也大方談到交往對象的條件及感情觀，她坦言過去的交往對象都跟爸爸有些共通點，例如「愛家、顧家、有責任感」等巨蟹座特質，而她不能忍受對方遲到，更別說跟別的女生搞曖昧，為此高喊：「我會震怒、大怒！」，也分享之前談戀愛有遇過幾次抓包男友跟女生搞曖昧，對這種狀況感到疲憊，嘆：「為什麼不找定性好一點的人」。

(中時電子報)