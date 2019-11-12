峨眉十二寮大埤湖上出現「沉睡的巨人！」這個由6位印尼藝術家聯合創作的地景藝術作品，配合浪漫台三線藝術季的「慢漫生活節」已在湖中展出，共有7件台印藝術家打造地影藝術作品，代表峨眉慢活、秘境的風格。

縣長楊文科表示，「慢漫生活節」邀請台灣周伯彥、陳彥廷、曙光團隊、黃科登及印尼藝術家，打造7件地景藝術作品，每件都以不同角度敘說峨眉在地特色的「時間秘境」、「自然山林」與「客庄文化」，歡迎民眾即日起前往峨眉十二寮欣賞。

慢漫生活節將在16、17兩日登場，有知名歌手鄧福如、謝宇威等超過20多組表演團隊，在3大主題舞台開唱，並有100個藝術市集可以讓民眾慢慢閒逛。

另在竹東市場內推出「浪漫好時．好食市場派對」展區，透過藝術設計搭配主題餐桌饗宴活動，將由市場職人帶領民眾深入在地人的廚房，也邀客家廚師運用傳統客家料理融入異國料理，為民眾帶來不同的味覺感受。

19和26日將舉辦「跨界料理趣」，14日中午開放報名，12月3日、12月7日舉辦「百變芥菜宴」，21日中午開放報名，詳情請上「竹東浪漫好食光」臉書粉絲專頁搜尋。

楊文科期盼民眾能在這全國最大的客家傳統市場，親身體驗道地客家文化與竹東小鎮的魅力，歡迎大家來作客。

(中時 )