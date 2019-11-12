2019年更生美展在台中市大墩文化中心開幕，展出158件作品。（陳淑芬攝）

更生藝術家黃銀呈的繪畫作品。（陳淑芬攝）

更生藝術家黃銀呈（左3）的繪畫獲選今年更生美展主題作品，他繪畫的神佛隨氣勢走，14年來有80件作品獲獎。（陳淑芬攝）

「我當畫家，比當流氓還有天分！」更生人黃銀呈12日在更生美展開幕儀式分享習藝心得，他在台中監獄服刑，參加「才藝舍坊」棄槍拾起畫筆，闖出一片天，作品「天燈」獲得今年更生美展主題作品，包括雕刻、繪畫、陶藝及竹編等158件獲獎作品將展至11月20日。

2019年更生美展開幕儀式在台中市大墩文化中心舉行，法務部常務次長張斗輝、台灣高等檢察署檢察長王添盛、前法務部長施茂林、台中高分檢檢察長謝榮盛、台中地檢署檢察長陳宏達、台中市府法制局長李善植及台中更保主任委員王錦賜等人與會。

更生美展會場展出各矯正機關收容人及出監藝術創作者的作品，包括有黃銀呈、楊禮瑋、顏正國、連德威、李鐸等美展徵件入選作品。今年主題作品是更生藝術家黃銀呈的繪畫作品「天燈」，創作意念是「希望的使者」，傳達期待與希望。

今年初出獄的黃銀呈在會中分享習藝心得，曾被列為治平掃黑對象的黃銀呈在92年被查獲持有槍械，他棄保潛逃，93年槍擊殺人，被判刑15年2月，入監執行。他在94年在台中監獄期間參加「才藝舍坊」，學習繪畫有成，14年來累計有80件作品分別獲得中部美展、台灣國際藝術協會美展、玉山美術獎等獎項。

「才藝舍坊」指導藝術家黃映蒲不斷勉勵黃銀呈：「當老師，越老越有價值；當老大，越老越沒價值」，勉勵他不要再刀光劍影，要透過藝術走出新人生；黃銀呈說：「我發現，我當畫家比當流氓還有天分」，他感謝一路照顧引導他走向新人生的恩人，未來，他將到學校免費教學生繪畫，並提撥賣畫所得捐助弱勢及作為「才藝舍坊」材料費用。

(中時 )