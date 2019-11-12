名作家苦苓，經常針對時事議題在臉書貼出想法，精闢剖析讓眾多網友大表贊同，不過昨天在臉書爆料某女作家上任後變成「X太后」，更在文藝界頒奬典禮時，卻為了喝咖啡率著隨從大陣仗走出去，與她昔日曾說過：「權力使人腐化」，無疑在打臉自己。

苦苓表示原先非常讚賞此作家，後來升任為政府部長後，竟在文藝界頒奬典禮過程忽然想喝咖啡，於是電視台老闆和秘書助理等隨從，便隨著她大搖大擺走出會場，留下一排空蕩蕩位子，讓在現場所有人錯愕不已，也因此有了「X太后」封號，對照她昔日曾說過：「權力使人腐化」，現在看起來格外諷刺，此外有位從事工運學者，被延攬到市政府擔任勞動局長，未料上任不到幾個月就請辭，原因竟是擔憂遭「權力腐化」，因此決定立即辭職，這也讓苦苓表示：「不是人人都通得過權力的測試，差別只在有人有自知之明，有人卻渾然不覺」。

苦苓臉書全文。（圖／苦苓臉書）

此外苦苓認為每次選舉，都看到候選人除了高舉「理想」旗幟，更是不擇手段去獲得「權力」，導致在過程中慢慢「腐化」，也讓人民轉而支持有「理想」的候選人，就這樣無限「輪迴」下去，因此呼籲選民：「千萬不要為了『爽』或『不爽』就決定投票給誰，那是在糟賤自己、也禍害國家呀」。

(中時電子報)