家扶基金會近日統計發現，有9成的特殊童家長認為特殊需求兒童的遊戲空間不足，有逾6成的的特殊需求兒童在遊玩時，曾遭他人態度不友善。患有先天性唇顎裂的歌手曾宇辰表示，從有記憶時玩的時候就有同學不願意與他一起遊玩，但她用「霸佔盪鞦韆的方式」讓其他同學不得不與她一起玩，她期待，社會能正視特殊童的需求。

家扶統計顯示，有93.5％的特殊童家長認為「社會大眾對於特殊需求兒童的瞭解」有困難，63.4％的特殊童家長表示特殊童「遊玩時曾遭他人不友善」，有91.8％的特殊家長認為「特殊需求兒童遊戲空間不足夠」。

統計也發現，有82.8％的特殊需求兒童與父母親遊玩、45.9％自己獨自玩；而遭遇最多情形包括有50.1％「沒有合適特殊需求兒童遊玩的設施」、有47％「小朋友需他人協助，但設施無法讓成人陪同遊玩」、46.2％「遊戲設施選擇性不足」。

曾宇辰說，小時候玩遊戲的時候，發現其他同學不願意跟她一起玩，但玩遊戲時仍希望與其他同學一起玩，最後就用「霸佔盪鞦韆」的方式，讓其他小朋友不得不與她一起玩。但她也說，除了外界要用正向的方式看待特殊需求童外，特殊需求童也要正向的面對社會。

職能治療師張旭鎧建議，家長可以先讓特殊需求童在彼此的社群人認識後，再對外尋求支持，而共融式的器材可以讓特殊兒童出來遊玩，也使一般家庭認識特殊需求兒童。

家扶基金會呼籲，社會應重視特殊需求兒童的遊戲權，希望鼓勵特殊需求兒童快樂參與、認識特殊需求兒童、接納並友善對特殊需求兒童、設置共融式遊戲場等，讓特殊童快樂成長。

該調查於10月1日至10月20日期間，針對「家中有0-12歲特殊需求兒童家長」進行線上問卷填答，收集有效問卷355份、信心水準95％、誤差值為正負5％。

(中時 )