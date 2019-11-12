24歲吳姓男子向友人借權利車使用，車輛於9日凌晨2時許被當鋪業者尋獲，47歲蔡姓男子要將車輛駛離，吳男不從緊抓蔡男不放，最後慘遭車輛拖行，造成他頭殼破裂、多處骨折，目前仍在雙和醫院加護病房觀察、昏迷中，警訊後蔡男被依重傷害罪嫌函送法辦。

據悉，蔡男替當鋪業者尋找有欠款的車輛，9日凌晨2時許在新北是中和區發現有欠款車輛。蔡男當下向吳姓男子表明身分，要將車輛駛離。吳男一開始相當配合交出錀匙，蔡男準備將車駛離時，吳男卻緊抓蔡男衣服說「等朋友到場後，再將車駛離。」

蔡男發現後方有車輛駛入，擔心來者不善，立即加速離開，最後導致吳男被車輛拖行後甩出倒地。警消獲報將吳男送醫急救，吳男頭殼破裂、第一頸椎受損、腦幹受損和肋骨斷裂，目前仍昏迷中，尚未脫離險境。

警方事後通知蔡男到案說明，他稱，當時有車輛駛入巷弄，擔心來者不善才會加速離去，當時吳男已鬆手，並不清楚他有受傷。警訊後蔡男被依重傷害罪嫌函送法辦。

(中時 )