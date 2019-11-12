少女時代蒂芬妮TIFFANY YOUNG自2017年回到美國發展後，2018年陸續推出單曲，都獲得熱烈迴響，今年在美國推出首張迷你專輯《Lips On Lips》，並親自參與作曲與作詞，該專輯在iTunes的專輯總榜、專輯Pop榜和K-Pop榜上皆有優越成績。專輯方面，在告示牌上拿下發燒專輯榜（Heatseekers Albums Chart）第九名的好成績。今（12）日她宣布將在農曆年前來台開個人首場台灣演唱會。

TIFFANY的個人音樂表現成績優異，〈Lips On Lips〉一星期之內在韓國獲得了白金唱片的殊榮，今年8月推出的第四支個人單曲〈Magnetic Moon〉，她也參與作詞，於今年韓國首爾Open Hearts Eve演唱會上首次現場演唱。

今日正在美國展開巡迴的TIFFANY YOUNG宣布即將來到台灣開演唱會，就在明年台灣農曆年的前一週，2020年1月19日TIFFANY YOUNG會來到台北國際會議中心提早與大家過新年，並透露本次[2020 TIFFANY YOUNG OPEN HEARTS EVE CONCERT IN TAIWAN]會帶來樂隊及舞者一同完成精彩的表演，門票將於11月30日中午12點準時開賣，粉絲可千萬把握TIFFANY YOUNG首次台灣演唱會。

(中時電子報)