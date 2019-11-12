上賽季幫助暴龍奪得隊史首冠的里歐納德，今夏決定帶槍投靠快艇，雙方今天在洛杉磯碰頭，里歐納德「手下留情」，11投僅中2，但仍有12分、11籃板、9助攻的準大三元演出，加上「最佳第六人」路威廉斯貢獻21分，兩人率領快艇98比88逆轉擊敗暴龍。

此役焦點全部在里歐納德的身上，開賽後就被前隊友們嚴加看管，上半場5次出手全部落空，只靠罰球得到4分。第三節快艇一度取得9分領先優勢，但暴龍也非省油燈，在席亞卡、諾曼鮑爾以及范維利特等人的聯手下，第三節最後1分鐘連得7分，逆轉超前，並且帶著5分領先進入決勝節。

決勝節快艇祭出鐵桶戰線，以窒息式的防守讓來犯的多倫多大軍單節只攻下10分。反觀里歐納德雖然手感不佳，但轉換角色籃板與助攻樣樣來，即便也出現了9次失誤，差點就出現另類大四喜，不過，快艇在他的穿針引線下打得非常活躍，單節打出25比10攻勢扭轉了戰局，拿下2連勝，並且讓暴龍3連勝止步。

(中時電子報)