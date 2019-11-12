去年奪下金曲歌后的徐佳瑩（LaLa）即將在12月14日於Legacy Taipei舉辦「徐佳瑩2019歲末聯歡晚會」演唱會， 8日中午開賣後迅速秒殺完售，沒買到票的網友一片哀號，紛紛湧進Legacy與LaLa的粉絲專頁留言求票「連票都沒看到就沒了」、「真的有開賣嗎？」，除了即將開唱好消息，LaLa也將推出「是日救星演唱會」LIVE 2DVD版/ BD版，帶領粉絲重溫感動回憶與經典時刻。

徐佳瑩將在12月14日於Legacy Taipei舉辦「徐佳瑩2019歲末聯歡晚會」演唱會。（亞神音樂提供）

暌違多年再度唱回Legacy Taipei，此次以「歲末聯歡晚會」做為演唱會整體發想，從高彩度繽紛花俏的海報設計到活潑爆笑的文案內容，處處可見LaLa天馬行空與古靈精怪的奇思妙想，尤其海報上呈現多款LaLa，有「徐佳瑩三重奏」、「徐佳瑩樂團」一人分飾多角的無厘頭畫面，彷彿豪華拼盤的演出陣容，笑翻大批網友，還釣出LuLu黃路梓茵留言笑喊「好煩喔，太可愛了！」。

演唱會門票一開賣瞬間秒殺，沒搶到票的粉絲哀鴻片也，更傳出黃牛票猖獗，LaLa決定立馬錄製影片抵制黃牛，影片中LaLa不發一語，狠狠咬掉小熊造型蛋糕的頭，道德勸說「如果是黃牛把票搶光的話勸你們乖乖把票讓出來喔～」，呼籲粉絲千萬不要助長黃牛歪風「大家不要買……我沒在怕的」，逆齡童顏加上水汪汪大眼睛，萌翻一眾粉絲，直呼就算生氣都超可愛，而粉絲們也紛紛留言力挺，自動自發互相提醒拒買黃牛票。

徐佳瑩將於12月6日推出「是日救星」演唱會LIVE 2DVD版/ BD版。（亞神音樂提供）

「是日救星演唱會」日前走過台北、高雄、香港、上海、馬來西亞、成都、深圳等地，即將於12月6日推出演唱會LIVE 2DVD版/ BD版，滿滿136分鐘現場實況精彩重現，陪伴大家暖心過冬，實體可獨家珍藏經典走心歌曲〈莉莉安〉影音畫面。為了回饋廣大歌迷，超值加收包括「是日救星旗艦返航版」精選曲目、演唱會概念影像全輯＋幕後花絮記錄共72分鐘BONUS DVD，13日搶先開放預購，相關購買資訊與活動訊息，可洽LaLa徐佳瑩Facebook粉絲專頁。

(中時 )