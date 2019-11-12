美國前總統候選人希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）今天表示，英國政府在12月大選前採拖延戰術，一直未公布有關俄羅斯疑干涉英國政治的國會報告，實在「可恥」。

法新社報導，英國首相強生（Boris Johnson）政府先前否認壓下這份報告，以免在12月提前選舉前爆出醜聞。

希拉蕊到英國打書時告訴英國廣播公司（BBC）第4電台（Radio 4）：「這個國家每位選民都應當在選舉前看到那份報告。」

希拉蕊表示，俄羅斯「已下定決心，試圖塑造西方民主國家政治」，這點「毫無疑問」。

她說：「不是為了我們的利益，而是為了他們的利益。」民主黨的希拉蕊在2016年美國大選敗給共和黨對手川普。美國情報首長曾說俄羅斯干預這場大選。

希拉蕊告訴BBC第5電台直播（BBC Radio 5 Live）：「我認為你們政府不公布有關俄羅斯干預情事的官方報告，實在令人費解，莫名其妙且可恥。」

英國國會先前得知情報暨安全委員會（Intelligence and Security Committee）一份報告已在10月17日送交強生批准，內容與調查俄國涉嫌在英國民主進程中秘密行動有關，據報包括調查莫斯科當局是否試圖干預2016年英國脫歐公投和2017年大選。

(中央社)