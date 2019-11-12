抗議太陽花國賠 退警舉布條：書讀到屁股去啦！ 15:162019/11/12 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 上百名退警抗議太陽花北市警判國賠。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上百名退警抗議太陽花北市警判國賠。 5年前的太陽花學運行政院驅離事件，台北地方法院日前判決台北市警局應國賠前立委周倪安等14人共111萬多元，引發各界譁然，「中華民國退休警察協會」今天下午兩點號召數百人集結在台北地院前抗議，並掛上寫著「書讀到屁股去啦！」、「下架」的紅布條與舉著「太陽花法官踹共」牌子怒批。 上百名退警抗議太陽花北市警判國賠。 上百名退警抗議太陽花北市警判國賠。 上百名退警抗議太陽花北市警判國賠。 退警抗議太陽花國賠。 退警抗議太陽花國賠。 (中時電子報) #太陽花 #抗議 #國賠 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北玫瑰園周六開展！白桃妖精、粉菊太陽花綻放比嬌豔 07:212019/11/08 旅遊 台北》太陽花國賠案 柯文哲：實務上看不能不上訴 18:282019/11/08 政治 批綠只有三招 韓國瑜：屁股幾根毛看得一清二楚 20:442019/11/08 政治 不滿國賠太陽花 退警總會再發動員令抗議 12:562019/11/10 政治 日本第一美濕身蹦豪乳 轉身放送屁股蛋全看光 09:392019/11/11 娛樂 蔡其昌譏韓國瑜：不能老叫張善政擦屁股 13:352019/11/11 政治 太陽花國賠 退警抗議明擬攻佔行政院 15:042019/11/11 社會 太陽花案警察國賠 退警明集會抗議申請不准 23:042019/11/11 社會 慎入！幫朋友擠爆屁股痘痘 下秒被射了滿臉 06:272019/11/12 生活 退警抗議太陽花國賠 北院：未定讞當事人可上訴 13:562019/11/12 社會 社會熱門新聞 李佳芬驚天「肛交說」 律師一查…原來這團體害的 - 社會 罷工上班被同事PO文罵「婊」長榮空姐遭訴 - 社會 蘇貞昌點名槍決 小燈泡凶手沈默 - 社會 「拳王」 陪練 挨一記重拳倒地身亡 - 社會 不滿戀情遭汙名 學姐黃瀞瑩考慮提告 - 男女 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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