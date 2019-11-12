上百名退警抗議太陽花北市警判國賠。

5年前的太陽花學運行政院驅離事件，台北地方法院日前判決台北市警局應國賠前立委周倪安等14人共111萬多元，引發各界譁然，「中華民國退休警察協會」今天下午兩點號召數百人集結在台北地院前抗議，並掛上寫著「書讀到屁股去啦！」、「下架」的紅布條與舉著「太陽花法官踹共」牌子怒批。

上百名退警抗議太陽花北市警判國賠。

上百名退警抗議太陽花北市警判國賠。

上百名退警抗議太陽花北市警判國賠。

退警抗議太陽花國賠。

退警抗議太陽花國賠。

(中時電子報)