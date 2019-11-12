前台北縣長周錫瑋，今(12)日在退警太陽花國賠抗議活動中，向在場參與抗議的退警和執勤的現職警察說，現在的民進黨政府專制鴨霸，他保證「只要下架蔡英文，恢復所有警察尊嚴，司法公正獨立審判」。

5年前的太陽花學運行政院驅離事件，台北地方法院日前判決台北市警局要國賠，「中華民國退休警察協會」認為北院法官的判決失當且矛盾，今(12)日下午發動前往北院抗議，並遞交陳情抗議書。包括周錫瑋、立私林奕華、基隆市議員宋瑋莉、全國公務人員協會榮譽理事長李來希、前立委林郁芳、前台北市副市長李永萍、葉毓蘭等多人都到場力挺聲援。

周錫瑋向參與的數百名退警說，張婷妮法官的判決，是對全國警察的踐踏和羞辱，民進黨政府專制鴨霸，壓迫司法，他要向在場執勤的所有警察同仁說，他保證只要下架蔡英文，就會恢復所有警察的尊嚴。還要向司法檢調同仁保證，下架脅迫司法獨立公正的蔡英文，司法才會獨立公正審判，呼籲總統專機特勤私菸安要查到底；陳明文高鐵300萬要查到底。

林郁方說，警察替政府維持秩序卻被起訴還要賠錢，他要向警察表達致敬，「我曾在大安警友會當主任，警察工作的繁重和危險都看在眼裡，一個國家沒有警察一定大亂」。林還說，一個國家不挺警察，反而挺占領立法院行政院的人，是很奇怪的國家，他的發言是代表絕大多數的百姓，因為這是個是荒謬的政府，

林奕華則說，太陽花國賠判決是史上最荒謬的判決，大家都非常憤怒，太陽花學運的領導人那一個不是當立委、副秘書長，哪一個不是過好日子。但我們的警察執法卻還要遭受國賠的待遇，台灣已經不是民主法治的國家，把我們價值觀都搞壞。「我要告訴你們，你們（指警察）要行使退避權，消極執法就好了」。明年要讓可惡、不把警察放在眼裡的政黨下台。

李永萍致詞表示，今天是國父誕辰，但今天中華民國的警察竟然要上街頭抗議，「我們讓國父孫中山蒙羞了！我們明年要雪恥」法院的判決不改變的話，誰要保護法院的安全，法官審案有人長驅而入，誰要保護法官？民進黨只維護他們的酬庸和利益，希望大家繼續努力讓中華民國恢復藍天，「讓國父不要再蒙羞」。宋瑋莉則說，聲援警務人員的公權力是不分藍綠，法官的判決讓人看不下去，要讓國民黨重返執政。

(中時 )