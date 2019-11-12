中興大學校長薛富盛（右起）、海洋委員會主任委員李仲威，分別代表雙方簽署合作備忘錄。（林欣儀攝）

國際間為海域及海洋資源問題經常發生各種糾紛，為維護台灣海洋權益，海洋委員會12日與中興大學簽訂合作備忘錄，將以開設專班模式攜手培育國際海洋法律、政策及談判專業人才。海洋委員會主委李仲威說，這次合作只是開端，未來更將進一步攜手培育其他海洋專業人才。

在雙方代表見證下，中興大學校長薛富盛及李仲威分別代表學校、海洋委員會簽署合作備忘錄。薛富盛表示，台灣四面環海，海洋是相當重要的資產，它更提供人類糧食、資源，也使得強權國家重視海洋，更因此爭端相當多，此時更需要相關談判、法政人才。

李仲威強調，海洋委員會對於未來海洋的願景工作有三大項，分別為生態永續、海域安全及產業繁榮，而推動願景成功的要素除有法規可依循，更重要是擁有具備專業知識的人才，也因此，委員會與興大攜手，盼培育具有專業能力的人才。

「這只是第一步！」李仲威說，目前雙方針對法政、談判人才進行培育，未來希望朝海洋保育等議題擴大合作。

中興大學國際政治所長楊三億指出，雙方合作將先從研究所專班開始，在課程中結合談判技巧、海洋法律等相關專業。

(中時 )