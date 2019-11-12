影片中的秋紅谷生態公園，是台中市的景觀地標。（台中市新聞局提供／盧金足台中傳真）

這支短短31秒影片，展現台中日常，白天擁有旺盛曙光，夜晚則幻化為森林祕境。（台中市新聞局提供／盧金足台中傳真）

彩虹眷村已成國內外知名景點。（台中市新聞局提供／盧金足台中傳真）

喜迎2020台灣燈會，市長盧秀燕在個人LINE、臉書、市府官方LINE及各粉專，同步首映31秒的燈會影片，從彩虹眷村、路思義教堂出發，行經高美溼地夕陽美景，華燈初上秋紅谷公園、國家歌劇院，壓軸聚焦在燈會副展區文心森林公園及主展區后里花博園區，以台中美景導覽大公開，發揮吸客的「影」響力。

一定要去朝聖！台灣燈會將在后里花博園區及文心森林公園登場，市府為宣傳燈會總動員，搶先公布前導影片「2020台灣燈會 璀璨台中—台中歡迎您」，時間軸從白天、黃昏到夜晚，令人驚艷，網友紛留言「不多說，先訂飯店」、「好強，是要一路從耶誕玩到元宵的意思膩？」大讚「是個適合告白的行程」，還搜集影片景點，規畫台中小旅行。

台中市新聞局長黃國瑋表示，有網友分享心得，認為「這支影片將台中很多景點都拍進去，讓世界看見台中」、「台中這次燈會真的滿有創意」、「好美喔！台中的驕傲」，台灣燈會未演先轟動，期待燈會的觀光商機，讓更多遊客感受台中之美。

黃國瑋說，台灣燈會副展區位於文心森林公園，12月21日搶先點燈，展期共65天，打造市中心的「童趣樂園」；主展區位於后里花博園區，規劃「森林祕境」及「藝想世界」兩大主題，將於2020年2月8日正式點燈，一路展至2月23日，歡迎大家來台中賞花燈、嘗美食、看美景，逛燈會遊台中。

(中時 )