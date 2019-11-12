台灣天燈大師胡民樹（中）返校傳承天燈技藝。（瑞芳警分局提供／許家寧新北傳真）

瑞芳高工學子學習製作天燈，傳承當地知名技藝。（瑞芳警分局提供／許家寧新北傳真）

東北角平溪老街的天燈文化，為台灣國際觀光知名的民俗意象，製燈半世紀，曾製作高達近19公尺的超大天燈，有「天燈國寶」的金氏世界紀錄大師胡民樹，與警方帶領瑞芳高工學弟妹一起製作反毒天燈，傳承傳統技藝也提醒學子「拉K一時，尿布一世。」

說到十分老街，就會讓人聯想到在地的天燈文化，天空中冉冉升起的天燈，代表每個施放者的願望以及傳統文化的延續，為了傳承這份傳統文化，瑞芳警分局與瑞芳高工合作，邀請胡民樹返校指導製作天燈，結合反毒、反賄選與傳統文化一次達成。

校方指出，胡民樹是瑞芳高工的校友，回到母校除了感嘆時光飛逝，也希望透過指導學弟、妹們彩繪天燈，創造屬於個人且獨一無二的天燈，透過這樣的方式，繼續延續這份傳統技藝，也讓學生在製作與施放的過程中得到成就感。

分局長陳杏結表示，每年政府舉辦的元宵節大型天燈主燈，經常可以看到胡民樹大師的作品，警方結合在地意象、傳統技藝，以創意為發想，來展現不一樣的風貌，讓學生在傳統文化的薰陶下同時也能宣導正確反毒觀念，無形中了解毒品的危害。

(中時 )