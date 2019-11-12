謝忻12日錄台視節目《綜藝3國智》，與王少偉、納豆、哈孝遠、李易、花花、瑪麗、張立東、鯰魚哥、風田、Teddy以及夏語心在桃園一處公園錄製最新外景。謝忻穿著特製「邊緣人」T-shirt，氣色看起來不錯，身邊還有哈孝遠和鯰魚哥充當保鑣，和主持群在現場上演搞笑小劇場，拿自己之前的新聞事件大開玩笑。

謝忻（中）被追問許多敏感問題。（台視提供）

主持群比照記者會模式訪問謝忻，納豆率先發問：「現在還會聽浩角翔起的歌嗎？」謝忻回應：「沒有，唱片都燒掉了。」接著瑪麗故意問草地的英文怎麼說，謝忻不假思索回答「grass」，主持群一連串地獄詪，立刻引來現場驚呼聲。最近網友對於謝忻有批評也有打氣，她深深一鞠躬並感性表示：「所有的批評指教我都虛心接受，真的謝謝大家。」。

謝忻重新回歸演藝工作，在節目外景藉由〈葉子〉一曲歌詞「我一個人看書寫信、自己對話談心」表明心情，她提到：「人生當中總是會有起伏。」還逗趣穿上寫有「邊緣人」的衣服，自嘲當了一陣子邊緣人。

(中時 )