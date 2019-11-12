逆風劇團團長成瑋盛曾是製毒、打架和混黑道的問題少年，直到在戲劇中找到人生目標，走回正途，並創立全台第一個由中輟、高關懷少年組成的劇團；新北市不動產代銷經紀商業同業公會響應新北好日子愛心大平台，今天捐贈25萬元，支持逆風劇團的少年們在舞台上演出生命故事。

劇團成員綽號「老虎」的少年表示，他在國小被同學霸凌，因此加入堂口，因鬥毆打架，後來在土城少觀所關了2年，被成瑋盛勸說加入逆風劇團，重新找回被關懷陪伴的感覺。

綽號「罐頭」的少年說，從小因父母離異，與媽媽分開8年，非常想念媽媽，在劇團鼓勵下，終於鼓起勇氣與媽媽見面，發現媽媽已有了新家庭，但也因這次的會面，讓他重新思考自己的未來，目前就讀戲劇科系的他，希望朝演藝發展。

成瑋盛說，18歲時與陳韋志、邱奕醇兩位好友共同創立逆風劇團，以中輟、高關懷少年為主，希望透過戲劇將非行少年導引回正軌，「這些學員曾是社會的阻力，希望有一天能成為社會的助力。」

新北市不動產代銷經紀商業同業公會去年贊助八里愛心教養院院生張孜維，前往日本東京參加帕運地板滾球競賽，今年選擇資助逆風劇團，公會理事長林談表示，聽完劇團成員敘述從被霸凌、加入幫派鬥毆、進少觀所到最後加入劇團，想努力走回正軌，因此全力資助，希望逆風劇團有一天能像紙風車劇團一樣發光發熱。

(中時 )