輕颱風神形成 不影響台灣 15:262019/11/12 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 原本位於威克島西南方海面的熱帶性低氣壓於今日下午2時發展為輕度颱風、風神颱風。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 原本位於威克島西南方海面的熱帶性低氣壓於今日下午2時發展為輕度颱風風神，預測朝西北西前進，對台灣地區無影響。 (中時 ) #颱風 #風神 #台灣 #影響 #今日 也許您會感興趣 推薦閱讀 讓台灣體會中國人的驕傲感 04:092019/11/08 論壇廣場 常廣今日以45元價格興櫃掛牌 09:442019/11/08 財經 政治進校園 陸生來台心惶惶 04:092019/11/09 焦點新聞 馬英九出席活動 李佳芬到場即快閃離開 11:302019/11/10 政治 港股受示威影響重挫 多家中資銀行暫停營業 14:062019/11/11 兩岸 【旺董開講】蔡衍明：無色覺醒是庶民心聲 兩岸良制比賽愛台灣 15:522019/11/11 政治 空品又拉警報！中市府啟動應變 19:512019/11/11 生活 2019最後水逆 這4星座仍好運不斷 20:312019/11/11 生活 商品期貨趨勢專欄－黃金期 短線偏空操作 04:102019/11/12 證券．權證 學姊與記者談戀愛 柯：她不會知道太多獨家 11:542019/11/12 政治 生活熱門新聞 馬桶墊衛生紙坐？專家：千萬不要 - 生活 消滅三酸甘油脂 吃這5樣最有效 - 生活 翻盤反攻？唐綺陽曝他們會出事 - 生活 家長團體挺李佳芬 國小教肛交、性高潮是校園現象 - 生活 - 旺報 薑黃輸了 美研究：吃它月減40％壞膽固醇 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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