「孩子每天都燒到40度以上，是不是流感流行起來了啊？」十月底開始，發燒到四十度以上的幼童逐漸增加，小兒科門診醫師頻頻接到家長憂心是流感要流行起來，疾管署表示，引起連續高燒不退的是類似流感的「腺病毒」，今年陽性檢體首度超過流感病毒，不過相較流感，較不易引發重症，但一歲以下嬰幼兒和慢性病民眾仍須留意。

疾管署監測資料顯示，國內上周(11月3日至11月9日)門急診類流感就診達6萬9396人次，近期趨勢穩定。而流感疫情處於低點，開學到十月中旬的流行期已經結束。

但疾管署副署長羅一鈞表示，引起感冒症狀的腺病毒蠢蠢欲動，根據社區呼吸道病毒監測顯示，過去幾週呼吸道陽性檢體中，腺病毒佔比例達40.5％，超過流感病毒35.1％，過去腺病毒檢出多在20％以下，最近卻連續三週上升，這是今年腺病毒陽性檢體首度超過流感病毒，預估十一月將在社區引起流行。

在小兒科屆俗稱「燒久姬」的腺病毒，最主要症狀就是高燒40度以上可達七天，常常把家長嚇個半死。羅一鈞表示，腺病毒為引起一般感冒的常見病毒，常引起呼吸道疾病、結膜炎、腸胃炎等，感染患者眼睛容易出現紅眼、最大特色是高燒不退，合併感冒症狀如流鼻水等。

不過，比起流感，羅一鈞表示，腺病毒較不會影響食慾、活動力，帶給醫生評估即可，透過症狀治療控制就能感善，且較罕見引起重症，對民眾健康威脅較流感輕微，但仍可能引起發燒等身體不適症狀，若有需要可以快篩，但沒有治療和抗病毒藥物，也應留意嬰兒、免疫力差、有肺部或心臟疾病者等感染腺病毒較容易出現嚴重症狀的高危險群。

(中時 )