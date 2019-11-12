因應數位時代來臨，為了讓旅館業者掌握國際、國內旅館最新發展趨勢，思考未來營運策略，觀光局今天起連續四天在台北、高雄各舉辦一場次「2019臺灣旅館業國際發展趨勢論壇暨工作坊」，邀請國內外國際大師、業界精英，就市場趨勢、品牌經營、數位化三面向，分析未來10年旅館業的發展趨勢。高雄首場即吸引國內上百位旅館業負責人及高階經理人參與。

以「洞察力-市場趨勢及分析」為題，在台北、高雄分別揭開序幕，並首度發表「台灣旅館業市場趨勢分析」調查報告，除針對近10年國內旅館業成長及分布情形、供給量、國內外連鎖品牌數量等提供專業分析外，也歸納出旅館業未來經營所要面對的課題與挑戰，並邀請歐洲會議內容設計專家Mike Van der Vijver為論壇操刀，營造深度學習的場域，讓現場旅館業高階經理人與國內外專家打破台上、台下的界線做充分交流。

觀光局長周永暉表示，旅館業品牌建立是各國旅遊重要指標之一，掌握市場即具競爭力。

台灣趨勢研究公司總經理彭賢恩指，研究調查顯示，國內旅館業要面對住用率供過於求、價格競爭、縣市差異、人才培育、智慧科技、OTA（Online Travel Agent）合作等7大經營課題與挑戰。

STR調查公司北亞區業務拓展經理楊晚晴呼應表示，截至今年9月為止，全球供過於求的市場如亞洲、澳洲及北美等，訂房收入均呈現下跌趨勢。在人才培育方面，除完整的制度與薪資外，針對Z世代的員工，科技與人力之間的結合與運用是旅館業人資必須掌握的趨勢。

全球知名的海牙酒店管理學院Huub Ruël教授指出，人工智能本身不會為業務績效做出貢獻，反而是要促使員工以更負責任的態度工作，科技無法一昧地取代人力。

翌日工作坊將聚焦「翻轉力-品牌永續及創新」及「影響力-數位旅館經營策略及大數據運用」兩議題，探究打造翻轉力的品牌心法，以及數位化經營和大數據應用的訣竅。

(中時 )